Son dakika haberi... Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında 6 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, kurusıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.

Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir

Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu

Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var