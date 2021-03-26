Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülşehir'de uyuşturucu madde kullandıkları öne sürülen M.O, Ü.O, H.Ö.Ç. ve S.Z'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında 6 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, kurusıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika