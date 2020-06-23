Son dakika haberi! Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi! Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Nevşehir'in Avanos ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başka bir ilden getirilen uyuşturucunun ilçe merkezinde satılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, E.Ö, S.V. ve B.D'yi araçla ilçeye giriş yaparken gözaltına aldı.

Zanlıların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, yaklaşık 425 gram metamfetamin, 49 gram toz esrar, Hint keneviri, hassas terazi, 21 parça halinde eşit olarak kesilmiş alüminyum folyo ele geçirildi.

Arama yapılan ikamette bulunan E.İ. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ö. tutuklandı, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan haklarında işlem yapılan 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Avanos, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:09 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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