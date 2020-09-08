Nevşehir'de silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen S.D'yi, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda ikametine düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 16:57 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Nevşehir'de yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı - Son Dakika