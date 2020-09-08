Son dakika haberi! Nevşehir'de yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen S.D'yi, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda ikametine düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

Nevşehir 'de silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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