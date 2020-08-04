Son dakika haberi | Nevşehir'den İdlib'e 25 tır bims gönderildi - Son Dakika

Son dakika haberi | Nevşehir'den İdlib'e 25 tır bims gönderildi

Gelen son dakika haberine göre Nevşehir'den İdlib'e 25 tır bims gönderildi Nevşehir Valiliği öncülüğünde Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve Bims Sanayicileri Derneği'nin katkılarıyla İdlib'e gönderilmek bims yüklü 25 tır dualar eşliğinde gönderildi.

Nevşehir'den İdlib'e 25 tır bims gönderildi

NEVŞEHİR - Nevşehir Valiliği öncülüğünde Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve Bims Sanayicileri Derneği'nin katkılarıyla İdlib'e gönderilmek bims yüklü 25 tır dualar eşliğinde gönderildi.

Nevşehir Valiliği öncülüğünde İdlib'e yardım kampanyası çerçevesinde Nevşehir'den bims yüklü 25 tır dualar eşliğinde gönderildi. Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında düzenlenen programa Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız'ın yanı sıra protokol üyeleri ve iş adamları katıldı. Programda konuşan Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız, "Biz daha önce Suriye'ye yardım için 240 bin lirayı Valilik aracılığıyla AFAD'ın hesabına gönderdik. Şimdi de aynı yardım kampanyası ile Nevşehir'den 50 tır malzeme gönderiyoruz. Bu malzeme yardımını yapan BİMS Sanayicileri Derneği'ne, üyelerine, sanayicilerimize ve hayırsever iş adamlarına teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin" dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'da burada yaptığı konuşmada Suriye içimizde kanayan bir yaradır. Bu yaraya parmak basmak bizim en önemli görevimizdir dedi. Arı, "Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızın da ifade etmiş olduğu gibi evet Suriye yanımızda kanayan bir yara. Bu yaraya parmak basmak bizim en önemli görevimizdir. Salt bir ülkenin içerisinde var olan bir yaradır. O yüzden ateşi belli bir noktada tutmak lazım. Bütün mücadelede bu yönde devam ediyor. Kim ister kendi vatanından, yuvasından ayrılarak başka yerde yaşamayı kim ister. Bırakın başka bir ülkede yaşamayı başka bir şehirden evimize gelenleri gurbetçi diye adlandırıyoruz. Bayram arifesinde ve bayramdan sonra bütün hemşerilerimiz şehirlerini ziyarete geldiler. Şehir hasretini giderdiler. Onları görüyoruz ki şehir hasretliğini bir de ülke hasretliğini görün. Dolayısıyla biz o konuma düşmememiz için ki bizim zaten başka gidecek yerimiz yok. Biz bu ülkeyi hiçbir yere terk edip gidemeyiz. Ama bir düşündüğünüz zaman insanlara sahip çıkmamız gerekiyordu. Valimiz böyle bir şey yapacağız dediği zaman hem Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız hem milletvekillerimiz hem ilin protokolü ve hayırseverleri ne gerekiyorsa yaparız dediler. İşte birinci aşamada 80 ev için destek sağladık. Bize 10 denilmişse biz 20 yaptık. Beraberinde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız, Valim, Belediye Başkanımız biz Bims Sanayiciler Derneği'ni de devreye sokarız plakamıza uygun 50 tane de orada kullanılacak briketleri de göndeririz dedi. İşte orada kullanılacak olan malzemenin 25 tırı gidiyor" diye konuştu.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'de burada yaptığı konuşmada bugün buradan İdlip'teki kardeşlerimiz için 25 tır bims gönderiyoruz. Bir iki gün içerisinde 25 tırı daha göndereceğiz dedi. Vali Becel, "Bende sözlerimin başında bu kampanyamıza destek veren gönüllerini, işbirliğini ortaya koyan başta milletvekillerimiz olmak üzere Belediye Başkanımıza, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan ve üyelerine ve Nevşehirlilere çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bu bir gönül işiydi. Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığımızın katkılarıyla ve himayeleri ile ülke genelinde başlayan ve İdlip'te ki evi olmayan kardeşlerimizi ev sahibi yapmak, barınacakları bir yer sağlama noktasındaki gerçekleştirilen kampanyayı Nevşehir'de başlatalım dediğimiz de ben ilk Belediye Başkanımızı aradım. Kampanyamızdan bahsettim ve Sayın Valim hallederiz siz merak etmeyin dedi. ve hakikaten çok kısa bir süre içerisinde ekonomik olarak göndermemiz gereken ve beklenenin iki katında ki parayı hesaplara yatırdık. ve Arif başkanımın da talebiyle bims merkeziyiz buradan bims göndersek olur mu dedi. Bu konuyu da bakanlığımız ile istişare ettik. Bakanlığımız çok güzel bir iş olacağını ifade etti. Bugün de buradan ilki 25 olmak üzere önümüzdeki bir iki gün içerisinde 50 tır bimsi bölgeye sevk etmek suretiyle ev bekleyen. Dört duvar arasına barınma ihtiyacında olan insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında il olarak bizim katkımız olacak. Ben emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Celalettin Altunkaya tarafından okunan dua sonrasında İdlib'e gönderilmek üzere 25 tır yola çıktı. Nevşehir Valiliği öncülüğünde başlatılan kampanya çerçevesinde yarında İdlib'e gitmek üzere bims yüklü 25 tır daha yola çıkacak.

Son dakika haberi | Nevşehir'den İdlib'e 25 tır bims gönderildi

Nevşehir, İdlib, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 05:47

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberi | Nevşehir'den İdlib'e 25 tır bims gönderildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden artan vakalar sonrası "Altyapı çöktü" iddialarına yanıt Son Dakika: Beyrut patlamasını terör örgütü DEAŞ üstlendi Fenerbahçe'nin görüştüğü Erol Bulut, İstanbul'a geldiği sırada eşi uçakta fenalaştı Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi Lübnan'daki büyük patlamanın ardından Beyrut tanınmaz hale geldi İki aile arasındaki arazi anlaşmazlığında silahlar çekilince kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi Samsun'da Kur'an ve dini kitaplar çöpe atıldı Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 70 kişi hayatını kaybetti, 3700 yaralı var Genç kadın, bugün boşandığı eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü "Koronavirüse iyi geliyor" diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı İçişleri Bakanlığı, halı sahaların bugün itibarıyla açılacağı iddialarını yalanladı Güvenlik görevlileri tarafından darbedilen Ukraynalı model Daria Kyryliuk ilk kez konuştu
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı         
17:19
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu         
16:44
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz         
16:20
Prof. Dr. Çakır'dan korkutan uyarı: Malatya'nın güneyi Maraş bölgesinde 6.5'in üzerinde deprem meydana gelebilir Prof. Dr. Çakır'dan korkutan uyarı: Malatya'nın güneyi Maraş bölgesinde 6.5'in üzerinde deprem meydana gelebilir         
15:56
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü         
15:17
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum 7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum         
14:44
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki         
14:26
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi         
14:24
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi         
14:03
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi         
13:41
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler         
12:36
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı         
12:32
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi         
12:13
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti         
12:05
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi         
11:05
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi         
10:49
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi         
10:39
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor         
10:39
Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu         
09:49
Şehit Esma Çevik'in babasının Şehit Esma Çevik'in babasının "Katil yakalansın" duası kabul oldu         
09:48
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu         
09:35
Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı         
09:35
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda         
09:18
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı         
09:16
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor         
09:08
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı         
08:56
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı         
08:53
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik         
08:26
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı         
08:23
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi         
08:08
Muharrem İnce gemileri yaktı! Yılbaşına kadar partisini kuracak Muharrem İnce gemileri yaktı! Yılbaşına kadar partisini kuracak         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2020 00:35:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Nevşehir'den İdlib'e 25 tır bims gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei