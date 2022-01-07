Son dakika haberi! Nevşehir Devlet Hastanesi'nde geçen yıl 1 milyon 358 bin hastaya hizmet sunuldu - Son Dakika

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde 2021 yılında 1 milyon 358 bin 418 hastaya acil ve poliklinik hizmeti verildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Nevşehir Devlet Hastanesi'nin geçen yıl hizmetleri tam kapasite sunmaya devam ettiği, hastaneye 1 milyon 358 bin 418 kişinin sağlık sorunları nedeniyle başvurduğu belirtildi.

Yıl boyunca, yaklaşık 785 bin kişinin poliklinik hizmetinden, 24 binden fazla kişinin de yataklı tedavi hizmetinden faydalandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Dr. Macit Yalçın, Nevşehir Devlet Hastanesi'nin kentteki sağlık hizmetleri alanında lokomotif görevi yürüttüğünü ifade etti.

Hizmetlerin kesintisiz sürdürülebilmesi için gayret gösterdiklerini kaydeden Yalçın, "Sağlık hizmetinin en önemli unsuru iyi bir ekiptir. Temizlik işçisinden doktoruna kadar hastanemizin tüm personeli bu ekibin bir parçası olarak özveri ile çalışmaktadır. 2022 yılında da hizmetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.