Son dakika haberi: NEW JERSEY - Koronavirüse rağmen "Kara Cuma" yoğunluğu - Son Dakika

Ülkede her yıl 1 Kasım'da başlayan, kasım ayının 4'üncü perşembesi "Şükran Günü (Thanksgiving Day)", bunu takip eden ve indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı "Kara Cuma (Black Friday)", bu sene de yoğun ilgiyle karşılanıyor. ABDliler, koronavirüs önlemlerine rağmen, market önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.