Son dakika haberi... New York Belediye Başkanı: Metrodaki saldırıyı kaydedecek kameralar arızalı - Son Dakika
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Son dakika haberi... New York Belediye Başkanı: Metrodaki saldırıyı kaydedecek kameralar arızalı

13.04.2022 00:50
Son dakika haberi... New York Belediye Başkanı: Metrodaki saldırıyı kaydedecek kameralar arızalı

Son dakika gelişmesine göre NEW New York Belediye Başkanı Eric Adams, Brooklyn'deki bir metro istasyonunda düzenlenen ve 16 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili olarak olay yerindeki kameraların arızalı olduğunu söyledi.

NEW New York Belediye Başkanı Eric Adams, Brooklyn'deki bir metro istasyonunda düzenlenen ve 16 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili olarak olay yerindeki kameraların arızalı olduğunu söyledi.

New York'un Brooklyn bölgesinde bir metro istasyonundaki saldırıya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Adams, önemli bir güvenlik zafiyetine dikkati çekti.

WCBS Radio 880 AM yayınına bağlanan Adams, olay yerini gösteren kameraların çalışmadığı için Brooklyn- Manhattan hattında çalışan N trenindeki saldırının kayıtlarının elde edilemediğini belirtti.

Adams, metro işletmesinden sorumlu MTA'dan kamera arızası raporlarıyla ilgili ayrıntıları netleştirmeye çalıştığını ifade etti.

New York Polisi ise olay yerindeki sivillerin kayıtlarından şüpheliyi tespit ettiklerini, arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Biden'dan ilk açıklama

Öte yandan, konuyla ilgili ilk değerlendirmesinde ABD Başkanı Joe Biden, Iowa ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Silah atışlarından çekinmeyerek yolculara yardım eden sivillere ve ilk müdahale ekiplerine minnettarız." dedi.

Biden, ekibinin New York Belediye Başkanı Adams, NYPD ve FBI ile yakın temas halinde olduğunu ve olayı yakından takip ettiklerini söyledi.

Brooklyn'deki metro saldırısı

New York'ta dün Brooklyn'deki bir metro istasyonunda gerçekleştirilen saldırıda 10'u ateşli silahla olmak üzere 16 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

New York Polis Departmanı (NYPD), İtfaiye Departmanı (NYFD) ve New York Valisi Kathy Kochul, saldırıyla ilgili yaptıkları basın açıklamasında, ilk bulgulara göre olayın bir terör hadisesi olmadığını kaydetmişti.

Eyalet yetkilileri, sabah saatlerinde Brooklyn'deki bir metro istasyonunda yaşanan olayda 10'u ateşli silah sebebiyle olmak üzere 16 kişinin yaralandığını, yaralıların bölgeye en yakın 2 hastanede tedavi altına alındığını ve bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu açıklamıştı.

NYPD Komiseri Keechant Sewell, olayın bir terör saldırısı olduğunu söylemek için ellerinde delil bulunmadığını dile getirmişti. Sewell, turuncu inşaat yeleği giyen ve gaz maskesi takan şüphelinin siyahi bir erkek olduğu, etraftaki ve perondaki yolculara rastgele ateş açtığı bilgisini vermişti.

Daha sonra güncel bilgileri paylaşan New York Polis Departmanı, olay yerinde aktif patlayıcı cihaz bulunmadığını, ancak soruşturmanın sürdüğünü, halkın güvenlik için olay yerinden uzak durması gerektiğini açıklamıştı.

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New York'taki silahlı saldırı sonrası metro istasyonundan ilk görüntüler geldi New York'taki silahlı saldırı sonrası metro istasyonundan ilk görüntüler geldi Son dakika haberi... New York'ta Brooklyn bölgesinde metroda silahlı saldırı Son dakika haberi... New York'ta Brooklyn bölgesinde metroda silahlı saldırı

Manhattan, New York, Brooklyn, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... New York Belediye Başkanı: Metrodaki saldırıyı kaydedecek kameralar arızalı - Son Dakika


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