Son dakika haberi: New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: New York borsası yükselişle açıldı

30.12.2020 18:03
Son dakika haberi: New York borsası yükselişle açıldı, System.String[]

Son dakika haberler: New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,26 artışla 30.415,09 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,34 yükselişle 3.739,84 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,47 artarak 12.910,94 puandan işlem görmeye başladı.

ABD'de ekonomik destek paketiyle ilgili haber akışı piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmeler endekslerin açılışta yukarı yönlü bir seyir izlemesinde belirleyici oldu.

Ülkede 600 dolarlık Kovid-19 nakit desteğinin 2 bin dolara çıkarılmasına ilişkin gelişmeler takip edilirken, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Demokratlar'ın oylarıyla Temsilciler Meclisinden geçen nakit desteğinin artırılmasına ilişkin tasarıyı dün bloke etti.

ABD'de Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımının dağıtımına ise dün gece başlandı.

Kovid-19 aşısına ilişkin gelişmelerde ise İngiltere, Oxford Üniversitesinin İngiliz- İsveç ilaç firması Astra/Zenaca iş birliğinde geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını onayladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

TFF Süper Kupa, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Balkondan düşen 19 yaşındaki genç feci şekilde can verdi Falcao'da beklenmedik gelişme! Kolombiyalı golcünün isteği şaşırttı Son Dakika: 116 canımızı yitirdiğimiz İzmir yine sallandı! Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem Son Dakika: Öğretim görevlisi Aylin Sözer'i vahşice katleden Kemal Ayyıldız tutuklandı 2020'de en çok haber olan diziler! Çukur ve Kuruluş Osman zirve için kapıştı Son Dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar! Gözü dönmüş saldırgan tıp merkezinde hemşireyi rehin aldı Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu
İlk üretilecek yerli otomobili 5 milyona satın alan iş adamı Muzaffer Altıntaş, koronavirüse yenik düştü İlk üretilecek yerli otomobili 5 milyona satın alan iş adamı Muzaffer Altıntaş, koronavirüse yenik düştü         
17:59
İki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı! Dehşet anları kamerada İki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı! Dehşet anları kamerada         
17:19
Aytemiz Alanyaspor, Hasan Hüseyin Acar ile sözleşme imzaladı Aytemiz Alanyaspor, Hasan Hüseyin Acar ile sözleşme imzaladı         
17:14
İntihara kalkışan vatandaşı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk telefonla ikna etti İntihara kalkışan vatandaşı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk telefonla ikna etti         
16:52
Eski HDP'li Tuma Çelik hakkında Eski HDP'li Tuma Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan iddianame hazırlandı         
16:47
Maç sonrası futbolcular birbirine girdi, polis arbedeyi güçlükle önledi Maç sonrası futbolcular birbirine girdi, polis arbedeyi güçlükle önledi         
16:40
Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek         
15:56
Vatandaş maske takmayanlara isyan etti: Sizde hiç mi Allah korkusu yok? Vatandaş maske takmayanlara isyan etti: Sizde hiç mi Allah korkusu yok?         
15:30
Denizli'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu! Elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı Denizli'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu! Elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı         
15:10
Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu         
14:40
Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı         
14:22
Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi sırasında patlama: 16 ölü, 60 yaralı Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi sırasında patlama: 16 ölü, 60 yaralı         
14:01
Aylin Sözer'i katleden caninin sevgili iddiasıyla ilgili komşularından kafa karıştıran sözler Aylin Sözer'i katleden caninin sevgili iddiasıyla ilgili komşularından kafa karıştıran sözler         
13:10
Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş         
12:56
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 18:09:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei