Son dakika haberi: New York borsası yükselişle açıldı

Ülkede 600 dolarlık Kovid-19 nakit desteğinin 2 bin dolara çıkarılmasına ilişkin gelişmeler takip edilirken, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Demokratlar'ın oylarıyla Temsilciler Meclisinden geçen nakit desteğinin artırılmasına ilişkin tasarıyı dün bloke etti.

ABD'de ekonomik destek paketiyle ilgili haber akışı piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmeler endekslerin açılışta yukarı yönlü bir seyir izlemesinde belirleyici oldu.

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