Son dakika haberi... New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,57 artışla 34.068,69 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,56 yükselişle 4.204,43 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,47 artarak 14.028,23 puandan işlem görmeye başladı.

Geçen hafta açıklanan makreokonomik veriler genel olarak ekonomideki toparlanmanın devam ettiğini gösterirken, yükselen emtia fiyatlarına paralel enflasyon beklentileri de artış gösterdi.

Enflasyon beklentilerine paralel artan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 1,62 seviyelerine kadar geriledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise hafta sonu verdiği bir röportajda ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı altyapı ve aile harcama paketlerinin enflasyona neden olacağına dair endişeleri yatıştırmaya yönelik açıklamalarda bulundu. Yellen, söz konusu planların enflasyonu artırmayacağını çünkü harcamaların 10 yılı aşkın bir sürede aşamalı olarak gerçekleştirileceğini belirtti.

Analistler, bu hafta yoğun veri gündeminin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmanın takip edileceğini belirtti.