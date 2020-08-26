Son dakika haberi: New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,30 artışla 28.332,53 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,03 artarak 3.479,07 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 1,73 kazançla 11.665,06 puana ulaştı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri böylece kapanışta yeni rekorlara imza attı.

Endekslerde pozitif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmeler ve beklenenden iyi gelen makroekonomik veriler etkili oldu.

Amerikan ilaç firması Moderna, Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının, yaşlılar ve gençlerde benzer bağışıklık tepkisi gösterdiğini bildirdi. ABD hükümeti ile Kovid-19 aşısına yönelik anlaşma imzalayan ilaç firmalarından olan Moderna, geliştirdikleri aşının 3. aşama çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, dayanıklı mal siparişleri, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 11,2 artışla 230,7 milyar dolara yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı. Ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıs ayında yakaladığı toparlanma eğilimini koruyan verinin, temmuzda yüzde 4,3 artması öngörülüyordu.