Son dakika haberi! New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika

Son dakika haberi! New York borsası yükselişle kapandı

Son dakika haberi... New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Son dakika haberi! New York borsası yükselişle kapandı, System.String[]

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,20 artışla 26.815,44 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,30 artarak 3.246,59 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 kazançla 10.672,27 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomide yarattığı belirsizlikle güne düşüşle başlayan endeksler, salgının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik teşvik paketine ilişkin haber akışıyla gün içerisinde toparlanma gösterdi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bugün yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Kovid-19 teşvik paketine ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Ayrıca ABD basınında yer alan haberlerde, Demokratların 2,4 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi hazırlığında olduğu belirtildi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 19 Eylül ile biten haftada 4 bin kişi artarak 870 bine yükseldi. Piyasa beklentilerinin aksine artış gösteren verinin, 840 bin olması tahmin ediliyordu.

Ülkede yeni konut satışları ise ağustosta yüzde 4,8 artarak 1 milyon 11 bine yükseldi. Piyasa beklentilerinin aksine artış gösteren ve 14 yılın en yüksek seviyesine çıkan yeni konut satışlarının, söz konusu dönemde yüzde 0,1 azalışla 895 bine gerilemesi tahmin ediliyordu.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Nasdaq, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 23:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi

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