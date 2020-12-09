Son dakika haberi: New York borsası yükselişle kapandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,35 artışla 30.173,88 puana yükseldi. S&P 500 endeksi de yüzde 0,29 artarak 3.702,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 yükselişle 12.582,77 puana çıktı. Böylece, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Endekslerdeki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmeler ve salgının ekonomik etkilerine yönelik teşvik paketine dair beklentiler etkili oldu.

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