Son dakika haberi! Nice'deki saldırıyla ilgili üçüncü bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Fransa'nın Nice kentinde geçtiğimiz Perşembe günü Notre-Dame de l'Assomption Bazilikasında 3 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından üçüncü bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Fransa'nın Nice kentinde geçtiğimiz Perşembe günü Notre-Dame de l'Assomption Bazilikasında 3 kişinin katledildiği bıçaklı saldırının ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında polisin saldırıyla bağlantılı üçüncü bir kişiyi gözaltına aldığı duyuruldu. Tutuklanan şahsın 33 yaşında bir erkek olduğu ve tutuklanan ikinci şahsın evine polisin baskın yaptığı sırada bulunduğu belirtildi. Gözaltındaki şahısların 21 yaşındaki Tunus asıllı bıçaklı saldırgana yardım edip etmediği araştırılıyor. - PARİS