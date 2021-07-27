Almere City'den 2016'da ayrılarak PSV'ye imza atan Rosario, geçen sezon takımıyla 40 maça çıkıp bir gol atmıştı.

Nice Kulübü, 24 yaşındaki Hollandalı futbolcu Rosario ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Son Dakika › Spor › Son dakika haberi: Nice, Galatasaray'ın rakibi PSV'den Pablo Rosario'yu transfer etti - Son Dakika Spor

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