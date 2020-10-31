NİĞDE'de bir büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın çıktı. Çiftlikte bulunan saman balyaları ve bir kamyonet kullanılmaz hale gelirken, hayvanlar ise zarar görmedi.

Merkeze bağlı Efendibey Mahallesi'nde, öğle saatlerinde Turgut Yaşar'a ait büyükbaş hayvan çiftliğinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Samanları koydukları bölümden alevlerin yükseldiğini gören Yaşar, durumu polis ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alev alan saman balyalarına ve çiftliğin içindeki kamyonete müdahale etti. Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Alevlerin arasında kalan kamyonet kullanılmaz hale gelirken, çiftlikte 200 bin liralık maddi zarar olduğu belirtildi. Çiftlikteki büyükbaş hayvanlar ise ekiplerin çalışması sonucu yangından zarar görmeden kurtarıldı. Polis, yangının çıkış sebebini belirleyebilmek için çalışma başlattı.