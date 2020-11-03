Son dakika haberi! Niğde'de DEAŞ üyesi yakalandı - Son Dakika

NİĞDE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Irak uyruklu A.A.M.M. gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmasında, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu öne sürülen A.A.M.M.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, takip sonucu Irak uyruklu şüpheliyi kent merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.