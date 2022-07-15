Son dakika haberi... Niğde'de devrilen kamyondaki anne ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi... Niğde'de devrilen kamyondaki anne ve oğlu hayatını kaybetti

15.07.2022 14:34
Son dakika haberi... Niğde'de devrilen kamyondaki anne ve oğlu hayatını kaybetti

Son dakika haber: Niğde'de kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, sürücünün eşi ve çocuğu öldü.

Niğde'de kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, sürücünün eşi ve çocuğu öldü.

Devrani D. (43) idaresindeki 51 HH 660 plakalı kamyon, merkeze bağlı Kömürcü köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan sürücünün eşi Sevcan (45) ve oğlu Hüseyin D. (5), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Niğde'de devrilen kamyondaki anne ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

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