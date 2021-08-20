Son dakika haberi: Niğde'de dilencilere operasyon - Son Dakika

Niğde'de halkın duygularını sömüren dilencilere karşı sivil zabıta ve polis iş birliği ile dilenci operasyonu düzenlendi.

Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri; yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerde dilencilik yapan kişileri takibe aldı. Ekipler tespit edilen çok sayıda noktada dilencileri suçüstü yakaladı. İçlerinde yabancı uyruklu kişilerle çocukların da olduğu dilenciler zabıta müdürlüğüne götürüldü. - NİĞDE