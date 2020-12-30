Son dakika haberi! Niğde'de ihtiyaç sahibi 750 öğrenciye tablet bilgisayar verilecek - Son Dakika

Son dakika haberi! Niğde'de ihtiyaç sahibi 750 öğrenciye tablet bilgisayar verilecek

30.12.2020 14:39
Son dakika haberi! Niğde'de ihtiyaç sahibi 750 öğrenciye tablet bilgisayar verilecek, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Niğde'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan 750 öğrenciye tablet bilgisayar dağıtılacak.

Niğde'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan 750 öğrenciye tablet bilgisayar dağıtılacak.

Niğde Belediyesi tarafından başlatılan kampanyayla Milli Eğitim Bakanlığından temin edilen tablet bilgisayarlar, öğrencilere ulaştırılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, belediyeye ait gençlik merkezinde düzenlenen teslim töreninde yaptığı konuşmada, pandemiyle birlikte okulların kapanmak zorunda kaldığını ve öğrencilerin uzaktan eğitime başladığını anımsattı.

Belediye öncülüğünde bir kampanya başlattıklarını berliten Özdemir, şunları kaydetti:

"Başta hemşehrilerimizin hayırlarıyla üstünü biz tamamlayarak yaklaşık 800 bin lira değerinde bir bütçe oluşturduk. 750 tabletlik bütçeyi Milli Eğitim Bakanlığına aktardık. Bakanlık da bu tabletleri dağıtmaya başladı. Ayrıca öğretmenlerimize de minnettarız, okullar kapalı ama uzaktan eğitim başarılı bir şekilde devam ediyor. Öğretmenlerimiz de mesai gözetmeksizin çocuklarımızın eksik kalmamaları için fedakarca elinden geleni yapıyor."

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar da katkılarından dolayı belediyeye ve destek olan herkese teşekkür etti.

Tabletlerin bir kısmının geldiğini kalanının ise yakın zamanda geleceğini aktaran Yaşar, "Tabletlerin dağıtılacağı öğrencilerin hepsini bakanlık belirledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sosyal yardıma muhtaç, ailedeki öğrenci ve çocuk sayısı ve çocukların akademik başarısına göre belirlenen öğrencilere tabletleri dağıtacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Özdemir ve Yaşar, gençlik merkezinde uzaktan eğitim alan bazı öğrencilere tabletlerini verdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Niğde'de ihtiyaç sahibi 750 öğrenciye tablet bilgisayar verilecek - Son Dakika


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