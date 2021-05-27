Son dakika haberi... Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Niğde'de 120 kilogram gümrük kaçağı tütün ve 15 bin makaron ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamullerinin kaçakçılığının ve devletin vergi kaybının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kent genelinde yaptığı denetimlerde, 12 dolu, 13 bin 400 bandrolsüz boş makaron, 10 kilogram bandrolsüz ve 110 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.