Son dakika haberi! Niğde'de karbonmonoksitten zehirlenen çocuk hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi! Niğde'de karbonmonoksitten zehirlenen çocuk hastanede hayatını kaybetti
19.03.2021 10:13
Edinilen son dakika gelişmesine göre Niğde'de 17 Mart'ta sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 4 kişilik aileden 14 yaşındaki Adnan Uğur, hastanede yaşamını yitirdi.
Niğde'de 17 Mart'ta sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 4 kişilik aileden 14 yaşındaki Adnan Uğur, hastanede yaşamını yitirdi.
Uğur, tedavi gördüğü Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bereketli Mahallesi'nde yaşayan Bilal (42), eşi Mahide (42), kızları Ganime (17) ve oğulları Adnan Uğur, 17 Mart'ta karbonmonoksitten zehirlenerek Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Durumu ağır olan Ganime ve Adnan Uğur, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Son Dakika ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu Alex de Souza'dan büyük sürpriz! Antrenörlük kariyeri resmen başlıyor Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi Meteoroloji'den kar ve kuvvetli yağmur uyarısı Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu: Anayasa Mahkemesi karar verene kadar Meclis'ten çıkmıyorum Meksika ve Iğdır'ın ortak geleneği: Ölüler Bayramı