Son dakika haberi! Niğde'de karbonmonoksitten zehirlenen çocuk hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Niğde'de 17 Mart'ta sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 4 kişilik aileden 14 yaşındaki Adnan Uğur, hastanede yaşamını yitirdi.

Uğur, tedavi gördüğü Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bereketli Mahallesi'nde yaşayan Bilal (42), eşi Mahide (42), kızları Ganime (17) ve oğulları Adnan Uğur, 17 Mart'ta karbonmonoksitten zehirlenerek Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Durumu ağır olan Ganime ve Adnan Uğur, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.