Komşular arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Niğde'de aynı apartmandaki komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Efendibey Mahallesi'nde Cumali D. ile M.Z. oturdukları apartmanın bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle aileleri ile birlikte kavga etmeye başladılar. Bıçaklı kavgada 6 kişi yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Cumali D, hastanede hayatını kaydetti. Ekipler olayla ilgili M.Z'yi gözaltına aldı. - NİĞDE