Niğde'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
A.U. idaresindeki 51 AY 483 plakalı otomobil, Niğde- Adana kara yolu Kolsuz Geçidi'nde M.A'nın kullandığı 51 ABF 427 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile M.Ö, M.K. ve K.K. ambulansla Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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