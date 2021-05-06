Son dakika haberi! Niğde'de plastik kırma makinesinin haznesine düşen işçi öldü - Son Dakika

Aytaş'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 'nde faaliyet gösteren plastik geri dönüşüm tesisinde çalışan Alişan Aytaş, plastik kırma makinesinin haznesine düştü.

Niğde 'nin Bor ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çalışan bir işçi, plastik kırma makinesinin haznesine düşerek hayatını kaybetti.

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