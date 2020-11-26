NİĞDE'de, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 1 kişi, hayatını kaybetti, sağlık durumu kritik olan 1 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Burhan Mahallesi Sümer Sokak'ta yaşayan M.A. ve R.G.'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Eve gelip, içeri giren ekipler, M.A.'nın hayatını kaybettiğini, R.G.'nin ise nefes alma güçlüğü yaşadığını belirledi. R.G., eve sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.'nın cansız bedeni ise incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. M.A. ve R.G.'nin sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi.