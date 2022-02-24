Son dakika haber! Niğde'de tarihi eser operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haber! Niğde'de tarihi eser operasyonu

24.02.2022 12:35
Son dakika haber! Niğde'de tarihi eser operasyonu

Son dakika gündem haberi... Niğde'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 64 adet sikke ve 1 adet tarihi obje ele geçirdi.

Niğde'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 64 adet sikke ve 1 adet tarihi obje ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalarda merkeze bağlı Elmalı Köyünde 3 ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler evlerde yaptığı aramada 64 adet sikke, 1 adet tarihi obje ve metal arama dedektörü ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Niğde, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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