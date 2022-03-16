Son dakika haberi: Niğde'de tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Niğde'de tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

16.03.2022 16:55
Son dakika haberi: Niğde'de tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Niğde'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı, 32 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı, 32 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çamardı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.İ'de tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin Çukurbağ köyünde olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda B.İ'yi yakaladı.

Zanlının, devriye aracını görünce yol kenarına attığı 2 yüzük, 32 sikke ve bir objeye el konuldu.

B.İ, ifadesi alınıp serbest bırakıldı.

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Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan tarihi eser operasyonu Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan tarihi eser operasyonu Jandarmadan drone ile trafik denetimi Jandarmadan drone ile trafik denetimi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Niğde'de tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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