Son dakika haberi | Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

23.03.2022 11:49
Son dakika haberi | Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

Son dakika haberler: Niğde'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ekipleri sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 14- 21 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerde yapılan aramalarda, 342 gram esrar, 208,68 gram bonzai, 21,31 gram eroin, 4,73 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Niğde'de Narko ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamlı bir şekilde kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi. - NİĞDE

Son dakika haberi | Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, 21 Mart, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı - Son Dakika
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