Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, savcılıkça salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyonunda adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, savcılıktaki sorgularının ardından ser.best bırakıldı.
Şüphelilerin üzerinde, ev ve iş yerlerinde çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve eroin ele geçirilmişti.
Kaynak: AA
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