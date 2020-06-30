Son dakika haberi... Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Son Dakika

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, S.K. hakkında ise uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 25 Haziran'da sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışmada uyuşturucu madde temin edeceği değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına almış, narkotik köpeğiyle yapılan aramada 1 kilo 556 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirilmişti.