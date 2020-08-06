Son dakika haberi! Niğde'de Vali ve Belediye Başkanından denetim - Son Dakika

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Covid-19 denetimleri kapsamında cadde cadde gezerek vatandaşları ve işletmeleri uyardı.

Niğde Valiliği koordinesinde İl Emniyet, İl Sağlık, Zabıta ve Tarım ve Orman İl müdürlüklerinden oluşturulan ekip, Niğde genelinde denetim yaptı. Denetimlere Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ve oda başkanları da katıldı. Vali Yılmaz Şimşek yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın maske takıp takmadığına, iş yerlerinde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına yine sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını kontrol ediyoruz. Amacımız tedbirlerin uyulmasını sağlamak. İnşallah bu tedbirlere hep birlikte uyarak vakaların önüne geçebileceğiz ve pandemiyle baş edebileceğiz. Bundan sonra denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Denetimlerde kurallara uymayan vatandaşlarımıza müeyyidelerimiz mutlaka olacaktır. Vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum" dedi.

Kurallara uyman işletmelere anında gereken ceza fazlasıyla yapılacağını belirten Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise; "İş yerlerini denetliyoruz, hem de denetim yapan arkadaşları kontrol ediyoruz. Bundan sonra bu denetimler sık ve daha sert bir şekilde devam edecek. Bu denetimlerin asıl amacı vatandaşlarımızın sağlığı.Sevdikleri için kurallara uymaya hassas davranmalarını rica ediyoruz. İş yerleri için artık rica olmayacak. Talepte olmayacak. Artık kurallara uymayanlara gereken anında fazlasıyla yapılacak" ifadelerini kullandı. - NİĞDE