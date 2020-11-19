Niğde merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu - Son Dakika

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen ve meslekten ihraç edilen 25 emniyet mensubu, Niğde, Konya , Kayseri , Adana , Hatay , Ankara ve Antalya 'da dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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