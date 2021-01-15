Son dakika haberi: Niğde merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 17 kadın şüpheliden 8'i daha adliyede - Son Dakika

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Niğde, Ankara , Karaman , Adana , Kayseri , Yozgat ve Konya 'da belirlenen adreslere 12 Ocak'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 17 kadın şüpheli gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 9 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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