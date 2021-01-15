Son dakika haberi: Niğde merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 17 kadın şüpheliden 8'i daha adliyede - Son Dakika

Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kadın şüpheliden 8'i daha adliyeye sevk edildi.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 17 şüpheliden 8'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Niğde, Ankara, Karaman, Adana, Kayseri, Yozgat ve Konya'da belirlenen adreslere 12 Ocak'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 17 kadın şüpheli gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 9 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
Kaynak: AA
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