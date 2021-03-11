Niğde'nin Divarlı beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 18 Mart'a kadar kahvehane ve kıraathanerin içinde oturmak yasaklandı.

Çiftlik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Kaymakam Mehmet Tığlı başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

İlçeye bağlı Divarlı beldesinde vaka sayılarının arttığı bildirilen açıklamada, söz konusu beldede 18 Mart saat 08.00'e kadar tüm kahvehane ve kıraathanelerin içinde oturulmasının yasaklanmasına karar verildiği aktarıldı.