Son dakika haberi! Niğde Teknopark Kazakistan'ın Almatı şehrinde irtibat ofisi açtı - Son Dakika

Son dakika haberi! Niğde Teknopark Kazakistan'ın Almatı şehrinde irtibat ofisi açtı

25.12.2020 15:45
Son dakika haberi! Niğde Teknopark Kazakistan'ın Almatı şehrinde irtibat ofisi açtı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Niğde Teknopark, Kazakistan'ın Almatı şehrinde irtibat ofisi açtı.

Niğde Teknopark, Kazakistan'ın Almatı şehrinde irtibat ofisi açtı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü ve Niğde Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, yaptığı yazılı açıklamada, ofisin açılmasında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Kazak Milli Kızlar Pedagoji Üniversitesi arasında birçok alanda uzun süredir devam eden iş birliklerinin etkili olduğunu belirtti.

Kazakistan'da irtibat ofisinin kurulmasının hem de Teknopark hem de ülke için pek çok yeni fırsat oluşturacağını beklediklerini ifade eden Kar, şunları kaydetti:

"İrtibat ofisiyle Teknopark AŞ bünyesinde yer alan firmaların projelerini Kazakistan'da tanıtmaları, yeni iş bağlantıları kurabilecek bir ekosistem oluşturmaları ve böylece uluslararası pazara açılmaları hedeflenmektedir. Kazakistan'daki iş potansiyelinin tespitiyle birlikte, ülkemizdeki teknoparkların Kazakistan ile bağlantılarını sağlayacak bir koridor oluşturulması aşamasında Niğde Teknopark AŞ bu girişimiyle öncülük edecektir. Kazakistan'daki Ar-Ge ekosisteminin gelişimine katkı sağlamak adına proje fikirleri olan başta akademisyen ve öğrenciler olmak üzere potansiyel girişimcilere 'mentörlük' yapılmasının da planlanıyor. Burada amaç, teknoloji üreten firma ve girişimcilerin uluslararası pazara girişlerini hızlandırıp, sürdürülebilir bir Ar-Ge ekosistemi oluşturmaktadır. Potansiyel girişimcilerin Türkiye'de ön kuluçka ve kuluçka faaliyetlerinden faydalanması hususunda kolaylaştırıcı bir rol üstlenecek olan teknoparkımız, ileriki aşamalarda firmaların girişimci ekosistemine dahil edilmeleri konusunda yardımcı olacaktır."

Kar, irtibat ofisiyle teknopark firmaları ve Kazakistan'daki potansiyel girişimciler arasında bir network ağı oluşturulması ve bunun geliştirilmesinin de planlandığına dikkati çekti.???????

Kazakistan, Almatı, Niğde, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Niğde Teknopark Kazakistan'ın Almatı şehrinde irtibat ofisi açtı - Son Dakika


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