Son dakika haberi! Niğde Valisi Yılmaz, Nevşehir Valisi Becel'i ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberi! Niğde Valisi Yılmaz, Nevşehir Valisi Becel'i ziyaret etti

Bir son dakika haberine göre Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Nevşehir Valisi olarak atanan Vali İnci Sezer Becel'i ziyaret etti.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Nevşehir Valisi olarak atanan Vali İnci Sezer Becel'i ziyaret etti.

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Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı için Nevşehir'e gelen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Valilik önünde Vali İnci Sezer Becel tarafından karşılanan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, fuayene salonunda Valilik şeref defterini imzalamasının ardından makama geçildi.

Bir süre sohbetin ardından Vali Sezer Becel, doğa, tarih ve kültürel güzellikleri ile dolu Nevşehir'de kendilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyetini ifade ederek, ziyaretleri nedeniyle Vali Şimşek'e teşekkür etti ve günün anısı olarak Kapadokya yöresine ait el işlemeli Halkalı Hitit takdim etti.

Niğde Valisi Şimşek ise, Vali Sezer Becel'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. - NEVŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Niğde Valisi Yılmaz, Nevşehir Valisi Becel'i ziyaret etti - Son Dakika

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