Niğde, Yozgat ve Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, karantina kurallarına uymayanların Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirileceği bildirildi.

Niğde Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayıp karantina ihlali yapan vatandaşlarımız, yurtlara alınarak karantina sürelerinin buralarda tamamlanması sağlanacaktır. Yurtlarda kalma süresince oluşan masraflar da ayrıca kendilerinden tahsil edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Yozgat

Yozgat Valisi Ziya Polat da sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, şu ifadelere yer verdi:

"Yozgat'ta Kovid-19 pozitif olup karantina kurallarını ihlal ederek evlerinden ayrılan vatandaşlarımızın, valiliğimizce belirlenen yurtlarda karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yapılan masraflar da kendilerinden tahsil edilecektir. Lütfen tedbirlere uyalım."

Nevşehir

Nevşehir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantina kurallarına uymayarak toplum sağlığını tehdit edenlerin KYK yurtlarında kalmalarının sağlanılacağı, kalma süresi boyunca oluşan masrafların kendilerinden tahsil edileceği duyuruldu.