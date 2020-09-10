Niğde, Yozgat ve Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, karantina kurallarına uymayanların Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirileceği bildirildi.
Niğde Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayıp karantina ihlali yapan vatandaşlarımız, yurtlara alınarak karantina sürelerinin buralarda tamamlanması sağlanacaktır. Yurtlarda kalma süresince oluşan masraflar da ayrıca kendilerinden tahsil edilecektir." ifadeleri kullanıldı.
Yozgat
Yozgat Valisi Ziya Polat da sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, şu ifadelere yer verdi:
"Yozgat'ta Kovid-19 pozitif olup karantina kurallarını ihlal ederek evlerinden ayrılan vatandaşlarımızın, valiliğimizce belirlenen yurtlarda karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yapılan masraflar da kendilerinden tahsil edilecektir. Lütfen tedbirlere uyalım."
Nevşehir
Nevşehir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantina kurallarına uymayarak toplum sağlığını tehdit edenlerin KYK yurtlarında kalmalarının sağlanılacağı, kalma süresi boyunca oluşan masrafların kendilerinden tahsil edileceği duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 10:39 - Kaynak: AA
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