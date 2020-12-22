Nijer'in Mali sınırı yakınında askeri araca düzenlenen saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, askerleri taşıyan araç, Tillaberi bölgesinde teröristler tarafından pusuya düşürüldü.

Olayda 5 asker yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı.

Bu, Mali ve Burkina Faso sınırında yer alan Tillaberi'de aralık başından beri gerçekleşen 3'üncü saldırı oldu.

Tillaberi, aralığın ilk haftasında 2 saldırıya sahne olmuş, 4 asker yaşamını yitirmişti.

Bölgede, 2017'den bu yana yaşanan saldırılar nedeniyle olağanüstü hal uygulamasına geçilmişti.