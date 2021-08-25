Son dakika haberi: Nijer'de düzenlenen Boko Haram saldırısında 16 asker öldü - Son Dakika

Nijer'de terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 16 asker yaşamını yitirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün gece, Diffa bölgesinde konuşlu askerlerin, Çad Gölü'nden gelen Boko Haram unsurları tarafından hedef alındığı belirtildi.

Saldırıda 16 askerin yaşamını yitirdiği, 9 askerin de yaralandığı kaydedilen açıklamada, 50 teröristin öldürüldüğü, çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği bildirildi.

Nijerya ve Çad Gölü sınırında yer alan Diffa bölgesi 2015'ten bu yana Boko Haram'ın saldırılarına maruz kalıyor.