Son dakika haberi! Nijer'de orduya düzenlenen saldırıda 4 asker hayatını kaybetti - Son Dakika

Nijer'in Libya sınırı yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 4 asker yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, kuzeyde yer alan Agadez bölgesindeki Bilma mevkisindeki görevli askeri birlik kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce saldırıya uğradı.

Olayda 4 asker yaşamını yitirdi, 1 asker yaralandı.

Nijer'in Burkina Faso sınırı yakınlarında dün de sınır karakoluna düzenlenen saldırıda 7 polis hayatını kaybetmişti.

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, Burkina Faso ve Nijer'de de sık sık saldırılar düzenliyor.

Nijer, Sahel'deki diğer komşusu Burkina Faso ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Nijer'deki terör saldırıları nedeniyle son 3 yılda 313 bin kişi ülke içinde yer değiştirdi, 235 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.