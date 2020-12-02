Son dakika haberi: Nijerya'da 10 kadın ve çocuk tutsak evinden kurtarıldı - Son Dakika

Nijerya'nın güneybatısındaki Ogun eyaletinde düzenlenen operasyonla 10 kişi "bebek fabrikası" olarak adlandırılan tutsak evinden kurtarıldı.

Ogun Eyaleti Polis Sözcüsü Abimbola Oyeyemi, basın mensuplara yaptığı açıklamada, eyaletin Mowe bölgesinde bir kadının kaybolması üzerine arama kurtarma operasyonu düzenlediğini belirtti.

Oyeyemi, operasyonda tespit edilen "bebek fabrikası" olarak adlandırılan tutsak evinde 4 hamile kadın, 4 çocuk ve 2 kadının kurtarıldığını kaydetti.

Operasyon sırasında tutsak evinin sahibinin kaçtığını aktaran Oyeyemi, "Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı. Tutsak evinin sahibi, bu yılın başlarında insan kaçakçılığı nedeniyle yargılanıyordu ancak kefaletle serbest bırakıldıktan sonra bu işe geri döndü." ifadesini kullandı.

Oyeyemi, tutsak evinin sahibini yakalamak için arama operasyonunun sürdüğünü söyledi.

Kurtarılan kadınlardan Chindera Onuoha, tanımadıkları adamlar tarafından zorla hamile bırakıldığını ve doğumdan sonra bebeğin başka insanlara satıldığını belirtti.

Onuoha, tutsak evinde kız bebeklerin 200 bin naira (4 bin lira), erkek bebeklerin ise 250 bin nairaya (5 bin lira) satıldığını ifade etti.

Nijerya'nın güneyinde Osun eyaletinde ekim ayında bir tutsak evine düzenlenen operasyonda 47 çocuk kurtarılmıştı.

Ülkede, kaçırılan kadınların doğurduğu bebeklerin satıldığı bu evlere "bebek fabrikası" deniyor.