Gabkwet, ülkedeki hava ve kara kuvvetlerinin yanı sıra diğer güvenlik güçlerinin silahlı çete üyelerine karşı operasyon sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Nijerya'da 31 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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