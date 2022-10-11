Son dakika haberi: Nijerya'da 31 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Nijerya'da 31 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

11.10.2022 00:38
Son dakika haberi: Nijerya'da 31 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

Son dakika haber... Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen hava operasyonunda 31 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen hava operasyonunda 31 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ordu, Kaduna eyaletine bağlı Giwa bölgesinde silahlı çetelerin düzenlediği toplantı sırasında hava operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyonda aralarında çetenin elebaşı Ali Dogo'nun da bulunduğu 31 çete üyesi öldürüldü.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı açıklamada, ordunun başarılı bir hava operasyonu gerçekleştirdiğini belirtti.

Gabkwet, ülkedeki hava ve kara kuvvetlerinin yanı sıra diğer güvenlik güçlerinin silahlı çete üyelerine karşı operasyon sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Silahlı çetelerin genelde motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu araçların kullanımı yasaklanmıştı.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Nijerya'da 31 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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