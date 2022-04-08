Son dakika haberi: Nijerya'da 80 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Nijerya'da 80 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

08.04.2022 15:19
Son dakika haberi: Nijerya'da 80 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

Son dakika haberlerine göre Nijerya ordusunun, ülkenin Kaduna ve Niger eyaletlerinde silahlı çetelere yönelik operasyonlarında, 80 çete üyesi ölü ele geçirildi.

Nijerya ordusunun, ülkenin Kaduna ve Niger eyaletlerinde silahlı çetelere yönelik operasyonlarında, 80 çete üyesi ölü ele geçirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, yaptığı yazılı açıklamada, Kaduna eyaletinde 28 Mart'ta yolcu taşıyan trene düzenlenen bombalı saldırının ardından bölgedeki ve komşu Niger'deki silahlı çetelere operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda 80 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Onyeuko, çok sayıda kişinin ise yaralı kaçtığını ifade etti.

Onyeuko, operasyonlarda 14 silah, 17 motosiklet ve önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Silahlı kişiler, 28 Mart akşamı Rigasa Tren İstasyonu'nda yolcu trenine bombalı saldırı düzenlemiş, başkent Abuja ile Kaduna arasında uçak ve tren seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

Bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken, 46 kişi yaralanmıştı.

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Nijerya, Sözcü, Tren, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Nijerya'da 80 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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