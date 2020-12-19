Son dakika haberi: Nijerya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeniden kısıtlamalar getirildi - Son Dakika

Sanwo-Olu, eyaletteki okulların da acilen kapatılması talimatını verdiğini aktararak, pazartesi gününden itibaren temel hizmetler dışında devlet memurlarının evlerinden çalışacağını kaydetti.

Eyalette yerel saatle 23.00-04.00'da sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ifade eden Sanwo-Olu, gece kulüpleri gibi kapalı mekanların da açık olmayacağını söyledi.

Lagos Valisi Babajide Sanwo-Olu, yaptığı açıklamada, Noel kutlamaları sırasında toplu ibadet ve etkinliklerin yapılmayacağını duyurdu.

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