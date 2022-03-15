Nijerya'nın Edo eyaletinde askerlerle sivillerin arasında çıkan şiddet olaylarında yedi kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Edo eyaletinin Obayator bölgesinde iki grup arasında çıkan şiddet olayları, askerlerin müdahalesinin ardından sivil ve asker çatışmasına dönüştü.

Çatışmada bir asker ve altı sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Edo Eyaleti Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Bello Kontongs, yaptığı açıklamada, askerlerin olayı kontrol altına aldığını belirtti.