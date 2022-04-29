Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'da, Ramazan Bayramı nedeniyle 20 bin polis göreve çağrıldı.
Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Ajansından (NSCDC) General Ahmed Abubakar Audi, silahlı çetelerin saldırı düzenleme planının ortaya çıkarılmasının ardından önlemler alındığını belirtti.
Audi, Ramazan Bayramı nedeniyle ülke genelinde 20 bin polisin görevlendirildiğini ifade etti.
Nijerya'da, bayramda halkın olası bombalı saldırılara karşı dikkatli olması çağrısı yapılmıştı.
Kaynak: AA
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