Son dakika haberi: Nijerya'da bir festivalde düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Nijerya'da bir festivalde düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti

04.04.2022 01:38
Son dakika haberi: Nijerya'da bir festivalde düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre Nijerya'nın Plateau eyaletinde bir festivalde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi yaşamı yitirdi, 19 kişi yaralandı.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde bir festivalde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi yaşamı yitirdi, 19 kişi yaralandı.

Irigwe Bölge Gençler Birliği Başkanı Lawrence Zongo, yaptığı açıklamada, bölgede yağmur sezonunu karşılamak için yapılan festivali sırasında silahlı kişilerin saldırı düzenlediğini belirtti.

Zongo, saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıda çok sayıda evin kül olduğunu aktaran Zongo, saldırganların bölge sakinlerinin gıdalarını gasbettiğini söyledi.

Zongo, yaralıların hastaneye kaldırıldığın, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiği bilgisini paylaştı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

YORUMLAR
500
ABD'de silahlı saldırı: 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı! ABD'de silahlı saldırı: 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı! Son dakika haberleri! ABD'de silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Son dakika haberleri! ABD'de silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Saldırı, Plateau, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Nijerya'da bir festivalde düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
00:53 Dünya devleri Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor! Inter, Juventus'u milli futbolcumuzun attığı golle 1-0 mağlup etti
00:40 Macaristan'daki genel seçimin sonucu belli oldu! Fidesz-KDNP koalisyonu kazandı
00:33 Fenerbahçe'den 7 yıl önce takım otobüsünün kurşunlanmasıyla ilgili açıklama: Biz kabul etmiyoruz
00:26 4 Nisan'da başlıyor! Rusya, Türkiye'nin girişimiyle Mariupol'den tahliyeler için koridor açacağını duyurdu
00:11 Oyuncu Tuna Tunalı neredeyse gözünden oluyordu! Sevmeye çalıştığı köpeğin saldırısına uğradı
23:58 Taraftarlar mest oldu! Valerien Ismael'in Beşiktaş'ın attığı gole verdiği tepki sosyal medyayı salladı
23:24 Rus ordusu bölgeden temizlendi! Sokaklarda 410 sivilin cesedi bulundu
23:21 Eski hakem Ahmet Çakar'dan bomba iddia geldi! Trabzonspor-Beşiktaş maçı geçersiz sayılabilir
23:19 Abdullah Avcı şampiyonluk hakkında ilk kez böyle konuştu: Bayrakları hazırlasınlar, kutlamalara başlasınlar
22:33 Bu karşılaşmada her şey yaşandı! Trabzonspor - Beşiktaş maçı berabere bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 01:46:16. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Nijerya'da bir festivalde düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement