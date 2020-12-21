Son dakika haberi: Nijerya'da Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 5 asker öldü - Son Dakika

Son dakika haberi: Nijerya'da Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 5 asker öldü

21.12.2020 00:33
Son dakika haberi: Nijerya'da Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 5 asker öldü, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 5 asker hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı, 35 sivil kaçırıldı.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 5 asker hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı, 35 sivil kaçırıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Boko Haram'a bağlı teröristler, Borno eyaletinde askeri konvoya ve yolcu otobüsüne saldırı düzenledi.

Saldırıda 5 asker yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı, 35 sivil kaçırıldı.

Nijerya ordusu, dün örgüte yönelik düzenlediği operasyonlarda 9 teröristi etkisiz hale getirmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana, ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Boko Haram, Nijerya, Sivil, Asker, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Nijerya'da Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 5 asker öldü - Son Dakika


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