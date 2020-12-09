Son dakika haberi! Nijerya'da Boko Haram saldırısında 10 asker öldü - Son Dakika

Son dakika haberi! Nijerya'da Boko Haram saldırısında 10 asker öldü

09.12.2020 16:55
Son dakika haberi! Nijerya'da Boko Haram saldırısında 10 asker öldü, System.String[]

Son dakika haberler: Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 10 asker hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 10 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, adını vermek istemeyen askeri yetkili, yaptığı açıklamada, askerlerin, Borno eyaletindeki Alagarno bölgesinde Boko Haram'ın saldırısına uğradığını belirtti.

Yetkili, "Saldırıda, 10 askerimizi kaybettik ve teröristler bir askeri kaçırdı." dedi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, bugün yaptığı açıklamada, Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 17 teröristin öldürüldüğünü kaydetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

Boko Haram, Nijerya, Terör, Asker, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Nijerya'da Boko Haram saldırısında 10 asker öldü - Son Dakika


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