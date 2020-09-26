Son dakika haberi! Nijerya'da Borno Valisi'nin konvoyuna Boko Haram saldırısı: 15 ölü - Son Dakika

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın, Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum'un konvoyuna düzenlediği saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Zulum'un da içinde bulunduğu konvoy, yerinden edilmiş kişileri karşılamaya giderken Baga bölgesinde Boko Haram'ın saldırısına uğradı.

Saldırıda aralarında 7 polis ve 3 askerin bulunduğu 15 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Zulum'un yara almada kurtulduğu saldırıda, araçlar zarar gördü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

Eski Boko Haram elebaşlarından Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak belirlenmesi, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.